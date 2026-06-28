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Alejandro Tabilo debuta en Wimbledon 2026: cuándo juega, a qué hora y dónde ver en vivo, online y por TV

El tenista chileno tiene programación confirmada para disputar la primera ronda ante el polaco Kamil Majchrzak.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Phil Walter

El tenista chileno Alejandro Tabilo (33° del ranking ATP) conoció la programación para su debut en la primera ronda de Wimbledon 2026, el tercer Grand Slam de la temporada.

“Jano”, que llega al certamen británico sin victorias previas en la gira sobre pasto, se medirá frente al polaco Kamil Majchrzak, 46° del mundo y con quien se ha enfrentado en dos oportunidades.

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El nacido en Toronto y el europeo han cruzado sus caminos en dos ocasiones y en ambas se impuso el criollo. La victoria más reciente fue hace pocas semanas, en la primera ronda de Roland Garros, donde el chileno lo derrotó por 6-1, 6-3 y 6-4.

Si logra repetir esta actuación, Tabilo desafiaría en la siguiente instancia al vencedor del choque entre el italiano Mattia Bellucci (65°) y el estadounidense Zachary Svajda (69°).

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Kamil Majchrzak en Wimbledon?

El partido entre el nacional y el polaco fue agendado para este martes 30 de junio en el primer turno de la cancha cinco, por lo que comenzará a las 06:00 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo el debut de Alejandro Tabilo en Wimbledon?

El encuentro entre Alejandro Tabilo y Kamil Majchrzak será transmitido por la señal de ESPN. Además, toda la acción del tercer Grand Slam de la temporada podrá seguirse en vivo a través del Plan Premium de Disney+, previa suscripción.

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