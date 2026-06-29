Paraguay hace historia para eliminar a Alemania del Mundial 2026: los guaraníes batieron un inédito registro germano / Daniela Porcelli

Paraguay hizo historia este lunes al concretar una inesperada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a uno de los candidatos al título, Alemania.

Los guaraníes parecían dar una impresión ofensiva cuando, al minuto de juego en Boston, Junior Alonso tuvo una peligrosa tijera en área chica.

Sin embargo, Alemania tuvo el control del balón ante un elenco paraguayo que estuvo replegado, dispuesto al contragolpe.

El cuadro sudamericano no sufrió del todo, pues los europeos no pudieron profundizar en ofensiva y, en medio de esa batalla por romper la resistencia de sus rivales, terminaron padeciendo el 1-0 de Paraguay con un tradicional expediente: el juego aéreo, cortesía de un cabezazo de Julio Enciso a los 41 minutos.

¡GOOOOOOOL! ¡PARAGUAY SORPRENDE Y SE PONE EN VENTAJA!



Juego colectivo, centro preciso y el cabezazo demoledor de Julio Enciso para entrarle a Neuer y poner el 1-0 ante Alemania, por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/V5UxmnQxjS — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

La “Albirroja” se mostró dispuesta a mantener el guión, pero los de Julián Nagelsmann optaron por un juego más directo y encontraron el empate al minuto 55 con un pivoteo de Kai Havertz.

¡PEGÓ ALEMANIA Y SE LO EMPATÓ A PARAGUAY!



Havertz peinó un centro a la cabeza y puso el 1-1 que complica al conjunto de Alfaro,por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/V4JA7WbHL8 — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Alemania fue aún con más ímpetu en ofensiva, incluyendo nombres como Leon Goretzka, Jamal Musiala y Nick Woltemade. Eso sí, quien tuvo en su cabeza el gol del triunfo fue Havertz, quien al minuto 77 forzó una fantástica tapada de Orlando Gill con un fallido testazo en área chica.

La “Mannschaft” cargó el juego hacia la portería guaraní, que logró resistir los embates hasta forzar la resolución de la llave en el alargue.

En los 30 minutos extra, se mantuvo la tónica, con Alemania cargándose en el juego aéreo y parecía darle fruto cuando Jonathan Tah anotó en un tiro de esquina a los 103 minutos, pero el tanto, tras revisión VAR, fue anulado por falta previa sobre el portero Orlando Gill.

¡RESPIRA PARAGUAY!



El VAR anuló el 2-1 de Alemania por esta falta a Orlando Gill antes del gol y todo sigue 1-1 en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/3q8xAyslKx — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

En el segundo tiempo del alargue, el juego terminó siendo más friccionado que otra cosa, cuestión que terminó derivando en el desempate desde los lanzamientos penales.

Orlando Gill mantuvo a Paraguay en carrera tras contener los tiros de Havertz y Woltemade, pero Neuer le contuvo el tiro a Bobadilla cuando este tenía en sus pies el gol de triunfo.

Sin embargo, Jonathan Tah desvió el sexto tiro de Alemania y José Canale fue el héroe guaraní al convertir su disparo para el 4-3 con que los germanos perdieran su primera definición por penales en la historia de las Copas del Mundo.