Tragedia en el norte de Alemania: Sujeto armado desata balacera mortal y huye de la policía

Un tiroteo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, dejó seis muertos y varios heridos en un centro de acogida para madres, informó este lunes 29 la Policía, que añadió que tres personas fueron detenidas.

Los hechos se produjeron pasado el mediodía en una zona residencial de la localidad, comunicó la Policía de Stade a través de su canal de Whatsapp.

“Según la situación actual, cinco personas murieron en el lugar y una sexta persona ha fallecido en el hospital a causa de sus heridas. En cuanto a los muertos, se trata de adultos”, indicó la Dirección de Policía de Lüneburg en un comunicado.

“La Policía ha detenido a un autor principal. Otros dos se encuentran ahora mismo todavía sometidos a medidas policiales”, agregó la breve nota, sin entrar en más detalles sobre la identidad de víctimas o detenidos.

Con anterioridad, se había informado de un “gran operativo policial” en la calle Dankerstrasse de Stade y se había conminado a la población a “abandonar o evitar” la zona por seguridad. Varios medios de comunicación, entre ellos la cadena pública regional NDR y la privada NTV habían adelantado que cinco personas habían muerto en un tiroteo y que el presunto agresor había sido detenido.

Varios heridos graves

La Policía confirmó que entre los heridos hay algunos en estado de gravedad, por lo que no se descarta que la cifra total de fallecidos aumente en las próximas horas.

El tiroteo se produjo en un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años que se encuentra cerca de un jardín infantil y una escuela primaria.

“Nos tranquiliza que nuestro personal y los niños de la guardería y la escuela primaria estén a salvo, y quiero agradecer a los policías por su trabajo en esta confusa situación”, declaró Carsten Brokelmann, concejal local, que expresó sus condolencias a nombre de la administración municipal.

Stade es una pequeña localidad de poco menos de 50.000 habitantes ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Hamburgo.