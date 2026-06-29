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Análisis al gabinete del Presidente Kast: última Cadem revela al ministro más influyente de Chile

La medición posiciona a una figura en el primer lugar del ranking de influencia y revela importantes movimientos en la evaluación del gabinete.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La última medición de Cadem muestra variaciones en la evaluación de figuras políticas y de gobierno. Entre los nombres mejor posicionados destacan Claudio Alvarado (interior), con 54%, e Iván Poduje (Vivienda), con 53% (-1), en un escenario marcado por cambios en las percepciones ciudadanas sobre la gestión pública.

Se observan caídas relevantes en varios ministros respecto del mes anterior. José García Ruminot (Segpres) alcanza 51% (-6), Daniel Mas (Economía) 47% (-10) y May Chomali (Salud) 45% (-12).

En la parte baja figuran Tomás Rau (Trabajo), Francisco Undurraga (Cultura), Judith Marín (Mujer) y Natalia Duco (Deportes), todos con descensos y niveles entre 32% y 36%, reflejando un deterioro general en la evaluación del gabinete.

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En el ranking de influencia, Martín Arrau (Seguridad) sube 14 puntos hasta 34%, seguido por Iván Poduje (33%) y Claudio Alvarado (21%, -5).

La encuesta revela además que el economista Jorge Quiroz (Hacienda) lidera la medición de influencia con 54% (+1), consolidándose como la figura más influyente del país.

En cuanto a la gestión del Presidente José Antonio Kast, la aprobación alcanza 41% y la desaprobación 53% (-2), con un promedio mensual de 42%, tres puntos más que en mayo. Los mejores desempeños se registran en hombres, jóvenes de 18 a 34 años, sectores de menores ingresos, regiones y en quienes se identifican con la derecha y el centro político.

En materia de delincuencia juvenil, un 76% apoya que adolescentes de 14 a 17 años que cometen delitos graves sean juzgados como adultos. Además, un 36% respalda bajar la edad de responsabilidad penal a 12 años y un 42% a 14 años. Para el 51%, las familias son las principales responsables, mientras que la intervención temprana en barrios con alta delincuencia juvenil aparece como la medida más efectiva (29%).

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