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VIDEO. Canadá hace historia: vence a Sudáfrica en el epílogo y clasifica por primera vez a los octavos de final del Mundial

El conjunto dirigido por Jesse Marsch se impuso con un gol en los descuentos de Stephen Eustaquio.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Sarah Stier - FIFA

Canadá sigue haciendo historia en el Mundial 2026. Este domingo, el equipo dirigido por Jesse Marsch derrotó por 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico en Los Ángeles y clasificó, por primera vez, a los octavos de final de la Copa del Mundo.

En una primera mitad que acabó sin goles, el elenco norteamericano fue el que más cerca estuvo de abrir el marcador. La ocasión más clara se produjo a los 43′, cuando Moïse Bombito ganó de cabeza tras un tiro de esquina y un defensor sudafricano evitó el gol con un providencial despeje sobre la línea.

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La jugada continuó con un potente remate a quemarropa de Tajon Buchanan, pero el portero Ronwen Williams volvió a salvar a los “Bafana Bafana” con una brillante reacción, bloqueando el balón con el pecho para sostener el empate.

En el complemento, los anfitriones no lograron sostener el ritmo y permitieron que Sudáfrica equilibrara el trámite del partido. El conjunto africano comenzó a aproximarse con mayor frecuencia al arco rival, aunque sin la claridad necesaria para quebrar el empate.

Así, cuando parecía que la llave se trasladaba al alargue, Stephen Eustaquio apareció en el segundo minuto de descuento (90+2′) y sacó un potente derechazo desde fuera del área para marcar el 1-0, sellando la clasificación de Canadá a los octavos de final del Mundial.

En la ronda de los 16 mejores, los dirigidos por Jesse Marsch enfrentarán al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, que se disputará este lunes 29 de junio a las 21:00 horas de Chile en Monterrey, México.

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