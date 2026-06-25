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“Estoy rodeado de buenas vibras”: Gonzalo Feito sale al paso tras confirmarse su formalización por VIF

El comunicador agradeció el apoyo recibido en su programa y aseguró enfrentar con tranquilidad el proceso judicial fijado para septiembre de 2026.

Martín Neut

Gonzalo Feito

Gonzalo Feito

El periodista y animador Gonzalo Feito se refirió a la confirmación de su futura formalización por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar, en una causa que será presentada por el Ministerio Público tras una denuncia de su expareja.

El comunicador abordó el tema al inicio de su programa Próceres, donde agradeció el respaldo recibido por parte de su entorno y equipo de trabajo en medio de la repercusión del caso.

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Quiero agradecer a todas las personas que me han mandado mensajes, cariño, mis compañeros de trabajo; tengo un equipo que es un lujo, es un lujo de equipo humano”, expresó.

“Está todo bien, no va a pasar nada”

En la misma instancia, Feito insistió en transmitir calma y aseguró que enfrenta la situación con tranquilidad. “Está todo bien, no va a pasar nada, así que tranquilidad”, afirmó, agregando: “Sí, estoy rodeado de buenas vibras, muy buena energía”.

La investigación se origina en una denuncia presentada en 2024 por su expareja, tras lo cual se habrían dictado medidas de protección.

Luego de casi dos años de diligencias, la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió solicitar la formalización de cargos. La audiencia quedó fijada para el 1 de septiembre de 2026 en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

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