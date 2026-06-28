Este domingo pasado el mediodía, continuó la acción de la cuarta fecha de la fase grupal de Copa Chile 2026, instancia donde en paralelol si jugaron los dos partidos correpondientes al Grupo C.

En ello el gran ganador de la jornada fue Deportes Antofagasta. Los ‘pumas’ vencieron por la cuenta mínima a Cobresal en El Salvador, acrecentando la crisis deportiva de los ‘mineoros’.

En paralelo, Deportes La Serena se hizo fuerte en La Portada y venció por 2-1 a Cobreloa para meterse en la pelea por la clasificación a la siguente fase del torneo.

Con los resultados, Deportes Antofagasta lidera el Grupo C con 10 puntos, seguido por Cobreloa y Deportes La Serena, ambos con cuatro unidades, pero los ‘papayeros’ con un duelo menos que tiene pendiente ante Cobresal, que es el colista de la zona con un punto.

El próximo 1 de julio, ‘mineros’ y ‘papayeros’ se pondrán al día en el Grupo, para luego disputar los encuentros de la quinta jornada: Deportes La Serena recibirá a Deportes Antofagasta el 5 de julio, y en el mismo día, Cobresal se verá las caras con Cobreloa en El Salvador.

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