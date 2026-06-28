;

VIDEO. Un ‘puma’ desatado: Deportes Antofagasta sumó tres vitales puntos en Copa Chile ante Cobresal en El Salvador

El cuadro nortino lidera con mucha ventaja el Grupo C del torneo sobre Cobreloa, Deportes La Serena y los ‘mineros’.

Gonzalo Miranda

Deportes Antofagasta celebró en Copa Chile | Agencia Uno

Deportes Antofagasta celebró en Copa Chile | Agencia Uno

Este domingo pasado el mediodía, continuó la acción de la cuarta fecha de la fase grupal de Copa Chile 2026, instancia donde en paralelol si jugaron los dos partidos correpondientes al Grupo C.

En ello el gran ganador de la jornada fue Deportes Antofagasta. Los ‘pumas’ vencieron por la cuenta mínima a Cobresal en El Salvador, acrecentando la crisis deportiva de los ‘mineoros’.

En paralelo, Deportes La Serena se hizo fuerte en La Portada y venció por 2-1 a Cobreloa para meterse en la pelea por la clasificación a la siguente fase del torneo.

Con los resultados, Deportes Antofagasta lidera el Grupo C con 10 puntos, seguido por Cobreloa y Deportes La Serena, ambos con cuatro unidades, pero los ‘papayeros’ con un duelo menos que tiene pendiente ante Cobresal, que es el colista de la zona con un punto.

El próximo 1 de julio, ‘mineros’ y ‘papayeros’ se pondrán al día en el Grupo, para luego disputar los encuentros de la quinta jornada: Deportes La Serena recibirá a Deportes Antofagasta el 5 de julio, y en el mismo día, Cobresal se verá las caras con Cobreloa en El Salvador.

Mira los goles de La Serena sobre Cobreloa

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad