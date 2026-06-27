El Grupo L del Mundial 2026 llegó a su fin este sábado con dos partidos disputados en simultáneo. Inglaterra venció 2-0 a Panamá, mientras que Croacia derrotó por 2-1 a Ghana, resultados que terminaron por definir el orden definitivo de la tabla y las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el equipo dirigido por Thomas Tuchel se impuso a los centroamericanos con los goles de Jude Bellingham (62′) y Harry Kane (67′), quien se convirtió en el máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales con 11 tantos, superando el récord de Gary Lineker, que sumaba 10.

NO PODÍA FALTAR EL DE ÉL: Bellingham sacó un centro perfecto y Harry Kane cabeceó para el 2-0 de Inglaterra ante Panamá.



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En paralelo, Croacia logró un agónico triunfo por 2-1 ante Ghana en Filadelfia. El conjunto de Zlatko Dalić comenzó el partido en ventaja por medio del gol de Petar Sučić (31’), quien sacó un potente derechazo desde fuera del área que dejó sin opciones al portero ghanés Benjamin Asare.

Sin embargo, sobre el final, el conjunto africano logró igualar la cuenta mediante el tanto de Derrick Luckassen (73′) tras una extensa revisión del VAR por una posición de adelanto previa. Finalmente, el árbitro canadiense Drew Fischer determinó que no hubo interferencia en la jugada, por lo que el gol fue convalidado.

Pero las emociones no terminaron ahí. Cuando parecía que el partido terminaba en empate, el elenco europeo encontró el tanto del triunfo gracias a Nikola Vlašić (83′), quien conectó un tiro de esquina ejecutado por Luka Modric y, con un certero cabezazo, estableció el definitivo 2-1.

CENTRO DE LUKA MODRIC Y CABEZAZO DE VLASIC: la fórmula de Croacia para llegar al 2-1 ante Ghana.



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Así se cerró el Grupo L

Con estos resultados, Inglaterra logró su clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo L con 7 puntos, mientras que Croacia se quedó con el segundo lugar de la zona con 6 unidades y obtuvo el otro boleto a la siguiente ronda.

Ghana, en tanto, cerró en el tercer puesto con 4 puntos, por lo que avanzó a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros. Finalmente, Panamá terminó en el último lugar del Grupo L sin unidades y se despidió del Mundial 2026.