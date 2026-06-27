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Escándalo en el Mundial 2026: la grave denuncia que sacude a Cabo Verde a días de enfrentar a Argentina

Ryan Mendes, capitán y máxima figura del conjunto africano, es investigado por un caso de abuso sexual contra una mujer brasileña.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Anadolu

Luego de obtener una histórica clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026, la selección de Cabo Verde se vio envuelta en un grave escándalo extradeportivo a pocos días de enfrentar a Argentina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Ryan Mendes, capitán y máxima figura del conjunto africano, está siendo investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia de violación presentada por una mujer brasileña, según informó este sábado Globo Esporte.

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La denuncia, radicada el 10 de abril, incluye fotografías de hematomas y un informe médico que documenta lesiones en la víctima, quien fue contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete del plantel caboverdiano durante la fecha FIFA de marzo pasado.

El relato de la denunciante

Según el relato, el hecho ocurrió el 27 de marzo en el hotel donde se alojaba el equipo en Auckland, tras el partido frente a Chile. La mujer, residente en Nueva Zelanda con visa de trabajo, explicó que fue invitada a una reunión en una de las habitaciones del hotel, creyendo que debía actuar como intérprete.

Al notar que se trataba de un encuentro social, regresó a su cuarto. Poco después, según la denuncia, Mendes golpeó su puerta y, al abrir, la agredió físicamente y la violó.

El informe médico, al que accedió la policía, detalla hematomas en cuello, senos, labios, piernas y glúteos, además de lesiones genitales, según publicó el medio brasileño. Las imágenes de las lesiones y los resultados del examen forense forman parte de la investigación, junto con registros de las cámaras de seguridad del hotel.

La víctima denunció que, tras el hecho, no recibió ayuda de la Federación Caboverdiana de Fútbol y que tampoco obtuvo respuesta de la FIFA ni de la federación local, a quienes envió la documentación y un pedido formal para que el jugador fuera excluido del Mundial.

Hasta el momento, el futbolista no realizó declaraciones públicas sobre la investigación que lleva adelante la Policía de Nueva Zelanda. La Federación Caboverdiana de Fútbol tampoco se ha pronunciado sobre el caso.

La grave denuncia contra Ryan Mendes, delantero de 36 años que milita en el Igdir FK de la Segunda División de Turquía, estalló a menos de una semana del duelo entre Cabo Verde y Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, programado para el viernes 3 de julio a las 18:00 horas en Miami.

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