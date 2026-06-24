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Coloccini sorprende tras el empate de la U y deja una frase que generará debate: “No hay que darle importancia”

El ayudante técnico de Fernando Gago realizó un llamativo análisis tras la igualdad de los azules ante Unión La Calera por la Copa Chile.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile reaccionó a tiempo y firmó un agónico empate 3-3 ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, en su segundo partido por el Grupo D de la Copa Chile 2026.

El encuentro estuvo marcado por los errores defensivos de la zaga azul. El más comentado se produjo a los 46′, cuando Nicolás Fernández intentó darle un pase a Nicolás Ramírez, pero el defensor central quedó corto y Sebastián Sáez aprovechó para definir sin marca y marcar el 3-1.

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Para fortuna del elenco estudiantil, Ignacio Vásquez ingresó desde el banco y se erigió como la gran figura del partido al anotar un doblete (74′ y 85′), que le permitió a la U rescatar un valioso punto en la Región de Valparaíso.

Tras el pitazo final, el ayudante técnico de Fernando Gago, Fabricio Coloccini, conversó con TNT Sports y entregó un llamativo análisis sobre las fallas defensivas de su equipo que incidieron en el resultado.

“Tuvimos momentos de golpeo, después en algunos momentos tuvimos que sufrir. Hubo algunos errores que pueden pasar, que se tendrán que corregir, pero lo que más destaco es la actitud del equipo, cómo revirtió la situación otra vez, con un resultado adverso y dos goles de diferencia", comenzó declarando.

Luego, consultado puntualmente sobre los errores defensivos, Coloccini evitó dramatizar con lo ocurrido y señaló que “son cosas que pueden llegar a pasar, hay que corregirlas, nada más. No hay que darle demasiada importancia. Se rescató un punto que es importante por cómo se había dado el partido y destacar la actitud que tuvieron los jugadores para revertir la situación".

Finalmente, el ayudante de Gago, quien continúa en recuperación tras el infarto que sufrió la semana pasada, apuntó que “hay que enfocarnos en las cositas que debemos mejorar. Pero bueno, estamos en búsqueda de esa identidad de juego de equipo y vamos por ese camino".

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