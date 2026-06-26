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“No he hablado con el club para renovar; quedaré sin contrato a fin de año y ya empiezo a ver qué viene”

Tras la derrota ante Colo Colo por Copa Chile, Juan Leiva abordó su situación contractual con O’Higgins y dejó un claro mensaje.

Daniel Ramírez

“No he hablado con el club para renovar; quedaré sin contrato a fin de año y ya empiezo a ver qué viene”

“No he hablado con el club para renovar; quedaré sin contrato a fin de año y ya empiezo a ver qué viene” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Juan Leiva, volante de O’Higgins, se pronunció tras la derrota por 3-2 ante Colo Colo en la Copa Chile, partido donde los albos se quedaron con la victoria en los minutos finales gracias al gol del canterano de 16 años, Felipe Raipán.

El mediocampista del cuadro celeste habló con la prensa en zona mixta y manifestó su tristeza por el resultado. “Sabemos que Colo Colo viene muy bien, está jugando a un gran nivel. En un momento del partido logramos sacar el empate, pero ellos nos ganan al final. Quedamos con una sensación amarga y un poco tristes por eso”, señaló.

El elenco rancagüino sumó su cuarto partido consecutivo sin saber de triunfos. Consultado sobre el momento que vive su equipo, Leiva comentó: “Cuando no se te dan los resultados, se empieza a complicar un poco la cosa, pero estamos convencidos de que podemos ganar el domingo para seguir peleando en este grupo. Obviamente, nuestro objetivo es clasificar a la siguiente fase de la Copa Chile”.

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Además, el futbolista de 32 años abordó su situación contractual y sus expectativas en relación al futuro de su carrera. “Siempre está la ambición de hacer una buena campaña para ver si sale algo más. Termino contrato a fin de año con O’Higgins, así que ahí vamos a ver qué viene. Yo estoy contento en el club y trataré de seguir dando lo mejor posible”, aseguró.

“Con el club no he tenido ninguna conversación para renovar. Esto es un trabajo y, ante el hecho de quedar sin contrato a final de año, uno ya empieza a ver qué viene”, concluyó Juan Leiva.

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