Tras acusación de “meter lengua hasta la garganta”: actor chileno rompe el silencio y explica el origen de la polémica

Fue durante la semana pasada que la actriz y modelo, Catalina Pulido, lanzó una feroz acusación contra el actor Juan Pablo Sáez.

En medio del podcast Noche de Pirañas, la rubia aseguró que Sáez cuando le tocaba hacer escenas de besos con actrices “te mete la lengua hasta la garganta”. Dicha acusación, se suma a otra que anteriormente había realizado Fran García-Huidobro sobre la misma situación con el intérprete.

Ante ello, el propio Juan Pablo Sáez decidió aclarar el origen de la polémica durante una conversación con el programa Encantadas, de Zona Latina.

“La única vez que di mal un beso fue la primera vez que lo di en teleserie, que fue con la Ale Herrera, ni siquiera con ellas”, partió señalando de entrada.

En esa misma línea, explicó que “tengo la mala fortuna de que la Ale es muy juguetona, y después de esa escena, me hizo mucho bullying mucho rato”.

Además, el intérprete aseguró que “yo venía de la escuela de teatro que hacíamos ‘Hamlet’, hacíamos teatro clásico... los profesores de teatro no te enseñaban a dar un beso”.

A modo de cierre, Sáez señaló que “cuando uno actúa y estudió el método, de Stanislavski o Strasberg, lo que uno ve en el cine americano, es que uno actúa desde la emoción más verdadera posible. Uno no dice ‘cómo me corcheteo la lengua hacia atrás y me pongo un masking tape’. La lengua está ahí. muy cercana del labio, un beso técnico de teleserie es puro labio, pero puede ocurrir que esté cerca la lengua y no es ningún adefesio“.