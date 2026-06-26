;

Tras acusación de “meter lengua hasta la garganta”: actor chileno rompe el silencio y explica el origen de la polémica

“Los profesores de teatro no te enseñaban a dar un beso”, confesó el intérprete.

Sebastián Escares

Cerro Alegre

Cerro Alegre

Fue durante la semana pasada que la actriz y modelo, Catalina Pulido, lanzó una feroz acusación contra el actor Juan Pablo Sáez.

En medio del podcast Noche de Pirañas, la rubia aseguró que Sáez cuando le tocaba hacer escenas de besos con actrices “te mete la lengua hasta la garganta”. Dicha acusación, se suma a otra que anteriormente había realizado Fran García-Huidobro sobre la misma situación con el intérprete.

Revisa también:

ADN

Ante ello, el propio Juan Pablo Sáez decidió aclarar el origen de la polémica durante una conversación con el programa Encantadas, de Zona Latina.

“La única vez que di mal un beso fue la primera vez que lo di en teleserie, que fue con la Ale Herrera, ni siquiera con ellas”, partió señalando de entrada.

En esa misma línea, explicó que “tengo la mala fortuna de que la Ale es muy juguetona, y después de esa escena, me hizo mucho bullying mucho rato”.

Además, el intérprete aseguró que “yo venía de la escuela de teatro que hacíamos ‘Hamlet’, hacíamos teatro clásico... los profesores de teatro no te enseñaban a dar un beso”.

A modo de cierre, Sáez señaló que “cuando uno actúa y estudió el método, de Stanislavski o Strasberg, lo que uno ve en el cine americano, es que uno actúa desde la emoción más verdadera posible. Uno no dice ‘cómo me corcheteo la lengua hacia atrás y me pongo un masking tape’. La lengua está ahí. muy cercana del labio, un beso técnico de teleserie es puro labio, pero puede ocurrir que esté cerca la lengua y no es ningún adefesio“.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad