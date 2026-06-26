“No tienen alma”: venezolano lanza feroz descargo contra chilenos tras comentarios desubicados por el terremoto

El pasado miércoles, un doble terremoto afectó a Venezuela, el cual provocó el colapso de una serie de edificios y viviendas en distintos puntos del país. Según la ONU, hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los movimientos telúricos, mientras que la cifra de fallecidos llega a los 589 según cifras del gobierno venezolano.

En ese contexto, el comediante e influencer venezolano radicado en Chile, Luis Hachem, reaccionó con molestia a una serie de comentarios que comenzó a recibir tras el terremoto que remeció a su país de origen.

Según denunció el creador de contenidos, un grupo de chilenos se estaría burlando de la tragedia ocurrida en Venezuela.

“Son muchos los paisanos acá en Chile que tienen a sus familias bajo los escombros (...) Es lamentable la situación, hay mucha incertidumbre, hay mucha tristeza, la gente está desesperada”.

No obstante, el comediante cambió radicalmente su tono tras revelar que “estamos leyendo algunos comentarios que hacen algunos chilenos, que yo sé que son una minoría, comentarios despectivos, comentarios horribles. ¿Qué tienen en el corazón para ustedes hacer ese tipo de comentarios señores?”.

“Yo no solamente voy a hablar por los venezolanos o voy a hablar por los chilenos, porque en este país hay mucha gente buena que nos ha abierto las puertas a nosotros. Nos ha abierto las puertas de su casa”, mencionó.

Luego, volvió a la arremetida y dijo: “Les hablo a ustedes, a los que hacen esos comentarios, qué tienen ustedes en la cabeza, no tienen alma para desear y escribir las cosas que están escribiendo ustedes en los comentarios”.

“Eso no es de gente cuerda, eso no es de gente normal, yo les digo una cosa, eso no se hace. Lo que ocurrió es algo grave”, cerró.