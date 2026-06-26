“Capaz que me sancionen”: figura de Colo Colo habla del castigo a Javier Correa y lanza un palo a la dirigencia por su futuro / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Joaquín Sosa, defensa de Colo Colo, firmó una destacada actuación anoche en la victoria 3-2 sobre O’Higgins por la Copa Chile. El uruguayo jugó todo el partido e incluso marcó un gol de cabeza.

Luego del encuentro, el zaguero albo se detuvo a conversar con la prensa en la zona mixta del Estadio Monumental, instancia en la que fue consultado sobre la sanción de 4 fechas que recibió su compañero Javier Correa por sus críticas contra el árbitro Nicolás Gamboa.

“No sé si puedo hablar, porque capaz que me sancionen a mí... Así que no sé”, señaló Sosa, quien se limitó a responder algo más en torno al tema para no arriesgarse a un posible castigo.

Además, el charrúa abordó su futuro en Colo Colo y recalcó sus ganas de continuar en el club el año que viene. Sin embargo, su renovación aún no se concreta, por lo que el defensor aprovechó la instancia para enviar un claro mensaje a la dirigencia del “Cacique”.

“Yo quiero seguir en Colo Colo, nada más tienen que poner todos de su parte para poder lograrlo. La verdad es que no he hablado mucho del tema, de eso se encargan las personas que se tienen que encargar. Y si esas personas tienen ganas de hacerlo, podemos seguir”, comentó Joaquín Sosa.

“Hasta el momento no se me ha comunicado nada. Yo estoy contento en Colo Colo y creo que la renovación se puede dar fácilmente”, concluyó el futbolista de 24 años.