Estalla fuerte polémica en Uruguay: filtran tenso cruce entre jugadores y Bielsa a horas del duelo con España en el Mundial

La previa del decisivo partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026 está marcada por un complejo escenario al interior de la selección charrúa. A pocas horas del encuentro, un medio uruguayo reveló una tensa reunión entre el plantel y el técnico Marcelo Bielsa.

Según informó El Espectador Deportes, los jugadores Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde solicitaron una reunión privada con el entrenador rosarino para hacerle saber que están molestos por su metodología de trabajo y sus decisiones técnicas. Incluso, de acuerdo con la publicación, los futbolistas le habrían indicado al DT cómo quieren jugar ante España.

La fuente citada aseguró que la reunión se extendió por cerca de 50 minutos y que Bielsa reaccionó con molestia ante los cuestionamientos de algunos jugadores respecto del planteamiento que tendría previsto para enfrentar al conjunto español.

“Esto ya no se aguanta más”

El clima se habría tensionado aún más cuando algunos futbolistas se levantaron durante la conversación, situación que obligó a intervenir a José María Giménez, uno de los capitanes del plantel.

Además, el defensa Ronald Araújo habría lanzado una dura frase sobre el momento que vive el equipo: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

En este complejo contexto, Uruguay afrontará este viernes 26 de junio un partido clave para sus aspiraciones de seguir con vida en el Mundial 2026. Si la Celeste llega a perder con España, quedará eliminada de la Copa del Mundo en fase de grupos.