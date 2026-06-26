En medio de las conmemoraciones por la década que se cumplió este viernes del título de la Copa América Centenario, destacó la presencia de un viejo conocido de aquel plantel.

Se trata de Juan Antonio Pizzi, entrenador de ese equipo y que tras su exitoso periplo con La Roja no pudo mantener aquel tranco, llegando a las selecciones de Arabia Saudita, Bahrein y Kuwait, sin mayores exitos.

Sin trabajo actualmente, el exdelantero aprovechó la invitación de la ANFP para volver a nuestro país. “Contento de ver a gente que hace algún tiempo no veo, recordando momentos que nos hicieron muy felices. Son recuerdos imborrables, recuerdo todo lo que vivimos ahí, con mi familia, el último penal del “Gato”, las tapadas de Claudio en una jugada donde nos podrían haber metido gol", comentó en diálogo con ADN Deportes, valorando a aquel equipo.

“Lo que más destaco de ese grupo es la ambición, el profesionalismo para estar en las mejores condiciones para competir contra los mejores y el deseo de posicionar a Chile en el lugar más alto del fútbol sudamericano”, resaltó Juan Antonio Pizzi, dimensionando lo que significó aquella conquista para él y el contraste con la realidad actual de Chile, fuera del Mundial por tercera edición seguida.

“Ese titulo prestigia la carrera de cualquiera, lógicamente fue así. Uno mira el presente con cierta tristeza, le gustaría que fuera diferente, pero la única forma de revertir esto es con trabajo y unidad. Mi deseo es que en el corto plazo vuelvan a participar de la Copa del Mundo”, cerró el DT de 58 años.