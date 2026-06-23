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Trágico accidente en Llanquihue: persona fallece atropellada por tren de pasajeros

Los 38 pasajeros del convoy resultaron ilesos y debieron ser evacuados tras la emergencia.

Mario Vergara

Marcelo Opitz

Persona fallece atropellada por tren de pasajeros

Persona fallece atropellada por tren de pasajeros

01:10

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La Fiscalía Local de Puerto Varas inició una investigación penal para esclarecer las causas exactas del deceso de una persona que perdió la vida tras ser atropellada por un tren de pasajeros en la ciudad de Llanquihue. De acuerdo con los primeros antecedentes, el fatal incidente ocurrió en una zona cercana al cruce ferroviario que conecta directamente con el sector industrial de la comuna.

Ante la gravedad del suceso, el fiscal subrogante de Puerto Varas, Pablo Astete, dispuso de manera inmediata el aislamiento del sitio del suceso para proteger las evidencias. Asimismo, instruyó la concurrencia de personal especializado de la SIAT de Carabineros para que realice el trabajo científico y técnico en el lugar, con el fin de establecer la dinámica de los hechos y la causa basal probable del accidente.

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En paralelo, se solicitó la presencia del Servicio Médico Legal (SML) de Puerto Montt para efectuar el levantamiento del cuerpo y determinar la causa de muerte a través de la autopsia de rigor.

En cuanto a los ocupantes del tren, se reportó que los 38 pasajeros a bordo, junto con la tripulación del convoy, resultaron completamente ilesos. No obstante, debido a la detención obligada de la máquina por la emergencia, todos tuvieron que ser evacuados del lugar.

Finalmente, esta contingencia generó alteraciones en el servicio de transporte de la Región de Los Lagos, obligando a la suspensión de las últimas dos operaciones ferroviarias que estaban programadas entre las ciudades de Llanquihue y Puerto Montt.

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