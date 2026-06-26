Investigan femicidio en La Araucanía: detienen a expareja de mujer hallada muerta en su casa en Labranza

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Carabineros detiene a hombre por femicidio en Labranza: víctima fue hallada al interior de un domicilio

Carabineros detuvo a un hombre de 27 años por su presunta responsabilidad en un femicidio ocurrido en el sector de Labranza, en la región de La Araucanía.

El procedimiento se inició luego de que se activara una alarma en un domicilio del sector, lo que motivó el despliegue de personal territorial con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Al llegar al lugar, el individuo mantenía una actitud agresiva y habría amenazado a los funcionarios policiales con un arma blanca, por lo que fue reducido y detenido en el mismo sitio.

Posteriormente, al ingresar al inmueble, Carabineros encontró en su interior el cuerpo sin vida de una mujer de 32 años. Según los primeros antecedentes, el detenido sería la expareja de la víctima y cuenta con antecedentes policiales previos.

Por instrucción del Ministerio Público, equipos especializados del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) quedaron a cargo de las diligencias investigativas. Ambos equipos realizan peritajes en el sitio del suceso con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen.