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VIDEOS. Detienen a padre e hijo acusados de secuestro y homicidio de adolescente en Valparaíso: guiaron a cuerpo calcinado

La investigación por la desaparición del joven de 17 años dio un giro tras la confesión de uno de los imputados. La identidad del cuerpo aún debe ser confirmada.

Nelson Quiroz

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La investigación por la desaparición de un adolescente de 17 años en la región de Valparaíso dio un drástico giro este jueves, luego de que Carabineros detuviera a dos hombres, padre e hijo, de 55 y 24 años, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del joven.

El caso comenzó el 23 de junio, cuando se denunció la desaparición del menor en la comuna de Santa María. Las primeras diligencias de la SIP de la Segunda Comisaría de San Felipe, junto a la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), permitieron establecer que la víctima habría sido obligada a subir a una camioneta mientras regresaba a su domicilio.

A partir del análisis de registros y otras diligencias investigativas, los equipos especializados lograron identificar el vehículo involucrado y ubicar a sus ocupantes en el centro de San Felipe.

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Según informó el fiscal SACFI de San Felipe, Benjamín Santibáñez, al llegar a la unidad policial el conductor de la camioneta manifestó voluntariamente que quería entregar información sobre el caso y señaló el lugar donde se encontraba el cuerpo.

Guiados por el imputado, personal del SEBV y de la SIP llegó hasta un camino interior entre Putaendo y Alicahue, donde fue encontrado un cuerpo calcinado. Sin embargo, las autoridades precisaron que aún no es posible confirmar científicamente que corresponda al adolescente desaparecido, ya que el cadáver será sometido a peritajes del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y posteriormente del Servicio Médico Legal.

El teniente Fabián Lagos, del SEBV Valparaíso, indicó que las diligencias permitieron vincular directamente a ambos detenidos con el presunto secuestro y posterior homicidio del menor.

Por instrucción de la Fiscalía Local de San Felipe, la investigación quedó a cargo del OS-9 y Labocar de Carabineros, mientras que los dos imputados serán puestos a

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