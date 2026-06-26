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Están protegidas por la ley: PDI recupera 32 piezas de cerámica lotina robadas desde museo en Chiguayante

Las especies, con una antigüedad de entre 90 y 150 años, eran ofrecidas en una plataforma de venta online hasta que fueron incautadas por detectives.

Martín Neut

Cerámica lotina

Cerámica lotina

La Policía de Investigaciones (PDI) recuperó 32 piezas de cerámica lotina con una antigüedad de entre 90 y 150 años, las que eran ofrecidas por internet pese a estar protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales.

La investigación permitió establecer que las especies habían sido sustraídas hace algunos años desde el Museo Stom de Chiguayante.

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Las diligencias, encabezadas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema) de Concepción junto a la Fiscalía Local de Tomé, comenzaron tras una denuncia de oficio de la PDI al detectar la venta de las piezas en una plataforma online.

Gracias a antecedentes entregados por la empresa administradora del sitio web, se identificó a la persona que las ofrecía, una mujer domiciliada en la región de Valparaíso.

Imputada quedó apercibida

El subprefecto de la Bidema Concepción, Rodrigo Arévalo, señaló que “las piezas cerámicas habían sido sustraídas hace algunos años atrás desde el Museo Stom, en la comuna de Chiguayante".

Además, precisó que la información proporcionada por la plataforma “permitió poder llegar así a la identidad de la persona detrás del nickname“.

Con esos antecedentes, detectives viajaron hasta Valparaíso e incautaron las 32 especies patrimoniales, “la mayoría de ellas de origen lotino, con una data aproximada de entre 90 y 150 años", indicó Arévalo.

Por instrucción de la Fiscalía de Tomé, la imputada quedó apercibida, mientras continúan las diligencias para determinar la procedencia de todas las piezas recuperadas.

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