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Descartan falla en helicóptero de Presidente Kast: retraso en Toltén se debió a condiciones climáticas

La actividad oficial comenzó más tarde de lo previsto luego de que factores meteorológicos obligaran a postergar el vuelo desde Collipulli.

Martín Neut

Diana Copa

Presidente José Antonio Kast

Presidente José Antonio Kast / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente José Antonio Kast llegó durante la tarde de este viernes a la comuna de Toltén, en la región de La Araucanía, luego de que su traslado sufriera un retraso debido a las condiciones climáticas que afectaban la zona.

En un primer momento, se rumoreó sobre una presunta falla en el helicóptero que trasladaba al mandatario desde Collipulli.

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Sin embargo, según pudo confirmar Radio ADN, la aeronave no presentó desperfectos y el viaje solo se demoró porque el clima impedía un despegue seguro.

Finalmente, el Mandatario realizó el trayecto en el mismo helicóptero y arribó a Toltén para cumplir con la actividad oficial que tenía programada, aunque con demora respecto del horario previsto.

Desde el lugar señalaron a Radio ADN que “se tardó en salir por condiciones climáticas desde Collipulli”, descartando así cualquier inconveniente técnico en la aeronave.

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