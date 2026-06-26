Descartan falla en helicóptero de Presidente Kast: retraso en Toltén se debió a condiciones climáticas

El Presidente José Antonio Kast llegó durante la tarde de este viernes a la comuna de Toltén, en la región de La Araucanía, luego de que su traslado sufriera un retraso debido a las condiciones climáticas que afectaban la zona.

En un primer momento, se rumoreó sobre una presunta falla en el helicóptero que trasladaba al mandatario desde Collipulli.

Sin embargo, según pudo confirmar Radio ADN, la aeronave no presentó desperfectos y el viaje solo se demoró porque el clima impedía un despegue seguro.

Finalmente, el Mandatario realizó el trayecto en el mismo helicóptero y arribó a Toltén para cumplir con la actividad oficial que tenía programada, aunque con demora respecto del horario previsto.

Desde el lugar señalaron a Radio ADN que “se tardó en salir por condiciones climáticas desde Collipulli”, descartando así cualquier inconveniente técnico en la aeronave.