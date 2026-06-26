No es Santiago: ranking reveló cuáles son las regiones donde más se deja propina en Chile
La diferencia entre la región que lidera el ranking y la que ocupa el último lugar supera los 30 puntos porcentuales.
Dejar propina es una práctica común en restaurantes y cafeterías, pero no ocurre con la misma frecuencia en todas las regiones de Chile.
Un estudio realizado por TUU by Haulmer reveló que la Región Metropolitana no lidera este hábito y que existen marcadas diferencias entre regiones.
El sondeo ubicó a Aysén en el primer lugar del ranking, con una tasa de adopción de propinas de 43,66%. Más atrás aparecen Valparaíso (32,15%) y la Región Metropolitana (30,40%).
¿Dónde se deja menos?
En el otro extremo se encuentran Atacama (13,41%), Ñuble (15,86%) y Antofagasta (16,55%). La diferencia entre la primera y la última región supera los 30 puntos porcentuales.
Según el estudio, esta brecha podría estar relacionada con factores como la actividad económica, el turismo y los hábitos de consumo de cada zona.
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El informe también concluyó que el monto de la cuenta es el principal factor para decidir si se deja propina. Solo un 4,1% de los clientes lo hace en consumos de hasta $5.000.
En cambio, la cifra sube a 19,3% en tickets medios, alcanza un 48,8% en consumos altos y llega al 81,6% cuando la cuenta supera los $40.000.
“Los datos muestran que la propina sigue estando fuertemente asociada al monto del consumo”, explicó Nicole Revillot, Country Manager de TUU.
En total, el estudio mostró que cerca de 1 de cada 4 clientes deja propina en locales gastronómicos. Sin embargo, la tasa bajó desde un 26,7% en enero y febrero a un 24,6% en abril.
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