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No es Santiago: ranking reveló cuáles son las regiones donde más se deja propina en Chile

La diferencia entre la región que lidera el ranking y la que ocupa el último lugar supera los 30 puntos porcentuales.

Javiera Rivera

No es Santiago: ranking revela cuáles son las regiones donde más se deja propina en Chile

No es Santiago: ranking revela cuáles son las regiones donde más se deja propina en Chile / whitebalance.space

Dejar propina es una práctica común en restaurantes y cafeterías, pero no ocurre con la misma frecuencia en todas las regiones de Chile.

Un estudio realizado por TUU by Haulmer reveló que la Región Metropolitana no lidera este hábito y que existen marcadas diferencias entre regiones.

El sondeo ubicó a Aysén en el primer lugar del ranking, con una tasa de adopción de propinas de 43,66%. Más atrás aparecen Valparaíso (32,15%) y la Región Metropolitana (30,40%).

¿Dónde se deja menos?

En el otro extremo se encuentran Atacama (13,41%), Ñuble (15,86%) y Antofagasta (16,55%). La diferencia entre la primera y la última región supera los 30 puntos porcentuales.

Según el estudio, esta brecha podría estar relacionada con factores como la actividad económica, el turismo y los hábitos de consumo de cada zona.

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El informe también concluyó que el monto de la cuenta es el principal factor para decidir si se deja propina. Solo un 4,1% de los clientes lo hace en consumos de hasta $5.000.

En cambio, la cifra sube a 19,3% en tickets medios, alcanza un 48,8% en consumos altos y llega al 81,6% cuando la cuenta supera los $40.000.

“Los datos muestran que la propina sigue estando fuertemente asociada al monto del consumo”, explicó Nicole Revillot, Country Manager de TUU.

En total, el estudio mostró que cerca de 1 de cada 4 clientes deja propina en locales gastronómicos. Sin embargo, la tasa bajó desde un 26,7% en enero y febrero a un 24,6% en abril.

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