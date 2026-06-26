DT de Paraguay lanza insólita declaración en el Mundial y enciende las redes: “Esto es un parto de nalgas” / Alex Livesey - FIFA

Paraguay igualó 0-0 ante Australia en la última fecha del Grupo D del Mundial 2026, un resultado que dejó a los oceánicos clasificados a los 16avos de final como segundos de la zona. En tanto, la Albirroja terminó tercera y ahora deberá esperar otros resultados para conocer si avanza como uno de los mejores terceros del torneo.

Tras el partido, el entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, sorprendió con una llamativa declaración en conferencia de prensa. El técnico argentino comparó el momento que vive su equipo con un “parto de nalgas”, generando rápidamente repercusión en redes sociales.

“La manera de crecer es nivelarte para arriba, y para nivelarte para arriba, esto es un parto, es un parto de nalgas, con dolor, y a veces te viene con el cordón cruzado. Entonces, hay que parir”, señaló el DT de Paraguay.

“Estas son cosas que hay que parirlas, hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas y hay que atravesarlas para después darle para adelante”, concluyó Alfaro.