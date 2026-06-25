Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5443 del jueves 25 de junio / Agencia Uno

Este jueves 25 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5443, el premio total alcanzó los $3.500 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5443

Loto: $1000 millones

$1000 millones Recargado: $180 millones

$180 millones Revancha: $540 millones

$540 millones Desquite: $220 millones

$220 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5443 del Loto

Loto: 7, 13, 35, 20, 8, 14

7, 13, 35, 20, 8, 14 Comodín: 14

Multiplicador: 3

Recargado: 18, 16, 9, 22, 15, 39

18, 16, 9, 22, 15, 39 Revancha: 28, 39, 17, 24, 36, 6

28, 39, 17, 24, 36, 6 Desquite: 37, 19, 7, 14, 28, 16

Jubilazo

24, 7, 37, 21, 16, 34

36, 15, 28, 16, 34, 31

26, 1, 5, 35, 11, 18

19, 11, 2, 34, 28, 17

39, 27, 23, 5, 13, 24

Jubilazo 50 años