El fenómeno chino en la Copa del Mundo: cómo domina el evento sin clasificar al torneo / Patrick Smith - FIFA

Cuando comenzó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una ausencia volvió a repetirse, además de la de Chile: la selección de China no logró clasificar al torneo. Sin embargo, basta observar lo que ocurre alrededor de un partido para descubrir que el país asiático nunca había tenido una participación tan amplia en una Copa del Mundo.

A diferencia de hace dos décadas, cuando el sello “Made in China” estaba asociado principalmente a la fabricación de productos para marcas extranjeras, el Mundial 2026 refleja una nueva etapa del desarrollo industrial chino. Hoy el país participa con tecnología propia, infraestructura, servicios, inteligencia artificial y marcas globales que cumplen funciones estratégicas en la organización del campeonato.

La tecnología china detrás del Mundial

Una de las empresas con mayor protagonismo es Lenovo, socio tecnológico oficial de la FIFA. La compañía desplegó más de 17 mil dispositivos tecnológicos y cerca de 350 ingenieros distribuidos en las 16 sedes del campeonato. Entre sus principales desarrollos figura un sistema de inteligencia artificial capaz de crear gemelos digitales en tres dimensiones de jugadores y jugadas en tiempo real, facilitando análisis técnicos y operaciones durante los partidos.

Otra protagonista es Hisense, responsable de la tecnología de visualización utilizada en el sistema VAR.

Sus pantallas RGB Mini LED fueron instaladas tanto en el Centro Internacional de Transmisión como en el Centro de Árbitros de Video en Dallas, donde los jueces revisan cada fuera de juego, posible penal o jugada polémica cuadro por cuadro.

Sus vallas muestran de forma intermitente el lema “海信电视激光电视”(Televisores Hisense, Televisores Láser) junto a su clásico eslogan internacional.

A ellas se suma Mengniu Dairy, patrocinador oficial de la FIFA en la categoría de productos lácteos y nutrición. La gigante de lácteos utiliza caracteres grandes con la frase “营养万物,每一头牛都为你”(Nutriendo todas las cosas, cada vaca es para ti) o simplemente su nombre comercial en caracteres “蒙牛” acompañado del logotipo de la Copa del Mundo.

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Mientras Wanda Group opera parte de los servicios turísticos VIP y de hospitalidad del campeonato. También la firma Wang Lao Ji (王老吉), empresa de bebidas a base de hierbas destaca en las vallas con su famoso eslogan publicitario “怕上火,喝王老吉” (¿Miedo al exceso de calor? Bebe Wang Lao Ji).

Del estadio al transporte: infraestructura con sello chino

La influencia china también se aprecia fuera del terreno de juego. La remodelación del histórico Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, fue realizada utilizando maquinaria pesada de Zoomlion, cuyas grúas participaron durante los veinte meses que duraron las obras.

En paralelo, la empresa ferroviaria CRRC desarrolló 115 nuevos trenes ligeros que conectan las tres ciudades mexicanas sede del Mundial: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

En superficie, buena parte del transporte oficial depende de fabricantes chinos. Empresas como BYD y Yutong, las mismas empresas presentes en el transporte público chileno, suministran cientos de buses eléctricos destinados al traslado de delegaciones, personal de organización y aficionados durante el torneo.

Pantallas, transmisión y el balón oficial

La experiencia visual del Mundial también tiene una fuerte presencia china.

Empresas como Leyard, Absen y Unilumin instalaron miles de metros cuadrados de pantallas LED en estadios y zonas oficiales para aficionados en Estados Unidos, Canadá y México.

El software que controla esas pantallas fue desarrollado por Novastar, mientras que Kinglight fabrica buena parte de los componentes LED utilizados en estos sistemas de visualización.

La participación tecnológica continúa en la transmisión televisiva. La empresa Shenzhen Hiway Vision Technology desarrolló soluciones de codificación de video 4K, procesamiento audiovisual y transmisión para plataformas digitales.

Incluso el balón oficial, denominado Triple Wave, es producido exclusivamente por una empresa manufacturera de la provincia china de Guangdong e incorpora sensores electrónicos que permiten recopilar información durante cada partido y apoyar distintas tecnologías de arbitraje.

La “fábrica del Mundial”

Aunque la industria china ha evolucionado hacia productos de mayor valor agregado, todavía conserva un enorme liderazgo manufacturero. La ciudad de Yiwu, en la provincia de Zhejiang, concentra cerca del 70% de la producción mundial de souvenirs del Mundial.

Banderas, bufandas, camisetas de aficionados, trompetas, gorros, pelucas, vasos conmemorativos y una larga lista de artículos que llenan las tribunas de los estadios son fabricados allí antes de ser exportados a los tres países organizadores.

El único chino dentro de la cancha

Paradójicamente, el ciudadano chino de mayor relevancia en la Copa del Mundo es un arbitro. Se trata del árbitro Ma Ning, uno de los jueces internacionales más reconocidos de Asia, que arbitró el partido entre Ecuador y Curazao en el día de su cumpleaños, y que ha sido apodado como el “maestro de las tarjetas” por su estricta disciplina.