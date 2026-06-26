“Altísimo riesgo para Chile”: Aroldo Maciel revela preocupante dato tras doble terremoto en Venezuela y da fecha clave

El devastador doble terremoto en Venezuela sigue impactando al mundo. Recientemente, el gobierno del país elevó a 589 la cifra de muertos y a casi 3.000 la de heridos. El conteo aún no termina.

Al ser consultado, el conocido geógrafo Marcelo Lagos planteó la hipótesis de que los dos movimientos telúricos podría ser parte de un solo evento. “Nos dejaste atónitos”, le dijeron en Contigo en la mañana.

Eso sí, otro nombre que se refirió al evento, y en particular a sus presuntas consecuencias para Chile, fue Aroldo Maciel, el reconocido investigador brasileño que dice tener un método para “predecir” este tipo de catástrofes naturales.

El jueves por la noche, Juan Andrés Salfate y Alfredo Lamadrid hijo precisamente ahondaron en la posibilidad de un remezón en Chile, en lo que titularon como un “nuevo escenario sísmico”.

El estudioso mando un video desde su país y fue claro. “Este evento (el terremoto en Venezuela) sube la probabilidad que un evento importante esté cerca de Chile. Podría ser en la frontera con Perú, en el norte, pero el sur es hoy el sitio con altísimos riesgo”, partió.

“Ojalá que el 7,5 se vaya a otra parte como a Fiji, Papúa o a la costa de Japón. Pero, estamos hablando que en 45 días ya nos enteraremos si este evento se cumple o no en Chile”, siguió.

Luego, reiteró: “Entonces, sí, ahora tenemos un altísimo riesgo de que se cumpla el pronóstico para Chile. Es uno de los cuatro sitios, pero ahora Chile tiene el riesgo más alto para que esta actividad pueda ocurrir... México está segundo, estamos comunicando”.