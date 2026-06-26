;

“Altísimo riesgo para Chile”: Aroldo Maciel revela preocupante dato tras doble terremoto en Venezuela y da fecha clave

El investigador, que dice tener un método de predicción de sismos, analizó el desastre natural en el país caribeño y envió un video a Salfate.

Javier Méndez

“Altísimo riesgo para Chile”: Aroldo Maciel revela preocupante dato tras doble terremoto en Venezuela y da fecha clave

El devastador doble terremoto en Venezuela sigue impactando al mundo. Recientemente, el gobierno del país elevó a 589 la cifra de muertos y a casi 3.000 la de heridos. El conteo aún no termina.

Al ser consultado, el conocido geógrafo Marcelo Lagos planteó la hipótesis de que los dos movimientos telúricos podría ser parte de un solo evento. “Nos dejaste atónitos”, le dijeron en Contigo en la mañana.

Eso sí, otro nombre que se refirió al evento, y en particular a sus presuntas consecuencias para Chile, fue Aroldo Maciel, el reconocido investigador brasileño que dice tener un método para “predecir” este tipo de catástrofes naturales.

Revisa también:

ADN

El jueves por la noche, Juan Andrés Salfate y Alfredo Lamadrid hijo precisamente ahondaron en la posibilidad de un remezón en Chile, en lo que titularon como un “nuevo escenario sísmico”.

El estudioso mando un video desde su país y fue claro. “Este evento (el terremoto en Venezuela) sube la probabilidad que un evento importante esté cerca de Chile. Podría ser en la frontera con Perú, en el norte, pero el sur es hoy el sitio con altísimos riesgo”, partió.

Ojalá que el 7,5 se vaya a otra parte como a Fiji, Papúa o a la costa de Japón. Pero, estamos hablando que en 45 días ya nos enteraremos si este evento se cumple o no en Chile”, siguió.

Luego, reiteró: “Entonces, sí, ahora tenemos un altísimo riesgo de que se cumpla el pronóstico para Chile. Es uno de los cuatro sitios, pero ahora Chile tiene el riesgo más alto para que esta actividad pueda ocurrir... México está segundo, estamos comunicando”.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad