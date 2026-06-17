La visión china sobre Estados Unidos: cooperación, conectividad y competencia entre potencias

Mientras Estados Unidos observa con creciente preocupación la expansión económica y tecnológica de China, con efectos directos en diversos proyectos de desarrollo en nuestro país, desde Beijing la respuesta apunta en una dirección completamente distinta: “los proyectos internacionales buscan fortalecer la cooperación y la conectividad global, pero no disputar espacios de influencia”.

Esa fue una de las ideas que han aparecido con fuerza durante actividades académicas y encuentros con especialistas realizados en la capital china, donde se cuestiona la mirada estadounidense sobre iniciativas impulsadas por Beijing en distintas regiones del mundo.

La visión planteada sostiene que Washington ha interpretado el crecimiento chino como una amenaza estratégica, especialmente a medida que la economía del país asiático se acerca al tamaño de la estadounidense.

Sin embargo, desde China se argumenta que el desarrollo de infraestructura, puertos, ferrocarriles y nuevas rutas de comunicación responde a una lógica de integración económica más que a una de confrontación.

La discusión también alcanza proyectos que podrían involucrar a América Latina. Entre ellos aparecen iniciativas para fortalecer la conectividad digital y comercial entre Asia y la región, en momentos en que China se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales de varios países latinoamericanos.

Evitar la “trampa de Tucídides”

Otro concepto recurrente en el debate estratégico chino es la llamada “trampa de Tucídides”, teoría que plantea el riesgo de conflicto cuando una potencia emergente se acerca a una potencia dominante. El mismo presidente chino, Xi Jinping mencionó al filósofo griego durante su último encuentro con el presidente de Estados Unidos Donald Trump

Desde la perspectiva expuesta por los especialistas, el desafío actual consiste precisamente en evitar que la competencia económica entre China y Estados Unidos desemboque en una confrontación política o militar.

La cercanía entre el tamaño de ambas economías suele ser mencionada como uno de los factores que alimentan las tensiones, aunque la visión china sostiene que la cooperación sigue siendo posible y deseable para ambas partes.

Relaciones con América Latina

La creciente presencia china en América Latina también forma parte de este debate. Desde Beijing se rechaza la idea de que los vínculos con la región respondan a una estrategia de alineamientos políticos o ideológicos. Por el contrario, la narrativa oficial insiste en que “la relación se basa en intereses económicos, comercio e inversión”.

Al mismo tiempo, en los espacios de discusión política y académica chinos no son infrecuentes las críticas hacia la política exterior estadounidense, particularmente cuando se aborda la situación de países como Venezuela o Cuba.

“Con estos países nos relacionamos, pero esto no quiere decir ue nos identificamos o armemos un tipo de alianzas”, han dicho en diversas oportunidades.

Más allá de las diferencias, la narrativa oficial china continúa enfatizando la necesidad de mantener relaciones estables con Washington y de ampliar los espacios de cooperación internacional en un escenario global cada vez más competitivo.