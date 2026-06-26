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Alcalde de Coronel decreta tres días de duelo comunal tras muerte de funcionaria del SAMU en choque múltiple

Ocho vehículos participaron en el accidente en Ruta 160 que dejó una enfermera fallecida y dos funcionarios del Hospital de Coronel heridos graves.

Martín Neut

Enfermera accidente Coronel

Enfermera accidente Coronel

Una funcionaria del SAMU murió tras un accidente múltiple registrado este viernes en la Ruta 160, a la altura del sector Calabozo, en la comuna de Coronel, región del Biobío, hecho que además dejó a otros dos trabajadores de la salud con lesiones graves.

El siniestro involucró ocho vehículos, entre ellos una ambulancia y dos camiones. Según antecedentes preliminares, la colisión se habría originado tras el impacto entre dos camiones, los que posteriormente alcanzaron al móvil de emergencia, generando una cadena de choques.

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La víctima fue identificada como Susana Ximena Puchi Hernández (1979-2026), enfermera del Hospital San José de Coronel, quien viajaba en la ambulancia mientras se dirigía a una emergencia junto a otros funcionarios.

Tres días de duelo comunal

El Comité Chileno de Trauma expresó su pesar por el fallecimiento de la profesional. En un comunicado señaló: “Con profundo dolor despedimos a nuestra amiga, colega y docente Susana Ximena Puchi Hernández”.

En tanto, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, confirmó la situación y anunció tres días de duelo comunal.

“Ante un accidente ocurrido en la ruta 160, a menos de 100 metros de la rotonda Calabozo, 8 personas resultaron lesionadas, de ellas 3 son funcionarios del hospital San José Coronel, el conductor, la TENS y la enfermera. Esta última, lamentablemente fallecida”, indicó.

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