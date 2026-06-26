Impacto en China: avioneta choca contra el rascacielos más alto de la capital Pekín

Una avioneta de pequeño tamaño impactó este viernes contra la Torre CITIC, el edificio más alto de Pekín, provocando la caída de escombros y daños visibles en el rascacielos ubicado en el distrito financiero de la capital china.

El hecho quedó registrado en videos difundidos a través de redes sociales, donde se observa la caída de fragmentos desde la estructura, además de restos atribuidos a la aeronave en la vía pública y vehículos con ventanas rotas.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han entregado un balance oficial sobre eventuales víctimas ni sobre las causas del incidente.

De acuerdo con los primeros antecedentes difundidos por medios internacionales, la aeronave correspondería a un avión deportivo ligero Sunward SA 60L Aurora, de fabricación china, presuntamente perteneciente a una empresa local de aviación general. Registros no verificados de Flightradar24 apuntarían a una desviación importante en su trayectoria antes del impacto.

La Torre CITIC, también llamada China Zun, es la sede del grupo estatal CITIC, uno de los principales conglomerados financieros de China. El edificio, inaugurado en 2018, alcanza los 528 metros de altura y es uno de los hitos arquitectónicos más reconocibles de Pekín.

Tras el hecho, se registró un fuerte despliegue policial en el sector, cercano también a la sede de la Televisión Central de China. El incidente ocurre en medio de estrictas regulaciones aéreas en la capital, donde desde el 1 de mayo rigen nuevas restricciones para la compra, arriendo y uso de drones sin autorización gubernamental.