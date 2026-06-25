Tras test de drogas, nuevo seremi renuncia al Gobierno: información oficial

Ya van 23 seremis que han dejado el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en sus primeros tres meses y medio. Este jueves se conoció la renuncia del seremi de Agricultura de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell.

Fuentes conocedoras del caso afirman a ADN que la solicitud de renuncia se produjo este miércoles.

Este jueves envió un mensaje a su equipo de trabajo, que lo integran menos de 10 personas, aludiendo a que dejaba el cargo para un supuesto viaje de trabajo a EEUU.

Sin embargo, el Gobierno dice otra cosa, tras un examen de pelo.

“Tras la realización de los test de drogas aplicados a los Secretarios Regionales Ministeriales del país, se ha aceptado la renuncia del seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, la que se hará efectiva de manera inmediata”, dice el comunicado oficial, sin precisar los resultados del examen ni las posibles sustancias.

La autoridad central recibió dichos resultados hace 48 horas y habría solicitado el miércoles la renuncia, mientras que este jueves Campbell envía su mensaje a los funcionarios, donde afirma que renuncia voluntariamente por “nuevos desafíos profesionales”.

Recordemos que el Gobierno pidió a todas sus autoridades a someterse al test de drogas.