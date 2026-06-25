Tras test de drogas, nuevo seremi renuncia al Gobierno: información oficial
Un comunicado informó cuál fue la autoridad, que entregó otra versión de lo ocurrido.
Ya van 23 seremis que han dejado el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en sus primeros tres meses y medio. Este jueves se conoció la renuncia del seremi de Agricultura de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell.
Fuentes conocedoras del caso afirman a ADN que la solicitud de renuncia se produjo este miércoles.
Este jueves envió un mensaje a su equipo de trabajo, que lo integran menos de 10 personas, aludiendo a que dejaba el cargo para un supuesto viaje de trabajo a EEUU.
Sin embargo, el Gobierno dice otra cosa, tras un examen de pelo.
Revisa también:
“Tras la realización de los test de drogas aplicados a los Secretarios Regionales Ministeriales del país, se ha aceptado la renuncia del seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, la que se hará efectiva de manera inmediata”, dice el comunicado oficial, sin precisar los resultados del examen ni las posibles sustancias.
La autoridad central recibió dichos resultados hace 48 horas y habría solicitado el miércoles la renuncia, mientras que este jueves Campbell envía su mensaje a los funcionarios, donde afirma que renuncia voluntariamente por “nuevos desafíos profesionales”.
Recordemos que el Gobierno pidió a todas sus autoridades a someterse al test de drogas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.