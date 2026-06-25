Ministro Arrau sobre sexto detenido por crimen de menor en San Bernardo: “No puede haber impunidad, excusas ni miramientos”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la detención de un sexto implicado en la encerrona que terminó con la muerte de Alejandro, el niño de 12 años que fue arrastrado por varios kilómetros tras el robo del vehículo en que viajaba junto a su familia en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, el nuevo detenido corresponde a un hombre mayor de edad, con domicilio en la misma comuna donde ocurrió el crimen, al igual que otro de los imputados capturados previamente.

Tras conocerse la nueva detención, el secretario de Estado sostuvo que “hoy hay un sexto detenido por el brutal crimen de Alejandro, de solo 12 años. Valoramos el trabajo incansable de Carabineros de Chile y la coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente para avanzar con rapidez en la persecución de quienes participaron en este hecho”.

En esa línea, Arrau remarcó que “nada devuelve su vida ni calma el dolor de su familia. Pero frente a una brutalidad así no puede haber impunidad, excusas ni miramientos con los asesinos”.

Finalmente, el ministro aseguró que “quienes resulten responsables deben enfrentar todo el rigor que la ley contempla”, en medio de las diligencias que continúan para establecer la participación de cada uno de los detenidos en el fatal hecho.