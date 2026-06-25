Estuvo en Chile el año pasado y ahora es uno de los protagonistas del Mundial 2026: anotó su primer gol

Este miércoles, Marruecos venció por 4 a 2 a Haití y clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026. Una de las ‘joyas’ de la selección marroquí es Gessime Yassine, quien anotó su primer gol en una Copa del Mundo adulta.

El delantero de 20 años es una de las grandes promesas de la selección dirigida por Mohamed Ouahbi. Yassine debutó en la actual cita mundialista e inmediatamente demostró porque fue convocado.

Sobre el final del encuentro Soufiane Rahimi evitó que la pelota saliera y asistió al joven atacante para que pueda convertir su primera anotación en su carrera en una cita mundialista y, de paso, sentencie el partido.

Sus principales características como futbolista son: personalidad, desborde, regate y buen último pase. Su gran talento y buen rendimiento ha causado el interés de diferentes clubes.

Historia y carrera futbolística

Yassine nació en 2005 en Provence, Francia. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Marignane, equipo de su lugar de nacimiento. Pese a no ser muy conocido mediáticamente, estaba teniendo un buen rendimiento que llamó la atención de clubes franceses.

En 2024 se incorporó al Dunkerque, elenco de la segunda división francesa. En esta institución pudo continuar con su desarrollo y a hacerse conocido entre los ojeadores del país.

Su vínculo con Chile y Mundial consagratorio

Gessime Yassine tiene un especial vínculo con Chile. El joven jugador tuvo una destacada participación en el Mundial Sub 20 que se realizó en nuestro territorio el año pasado, en la cual se coronó campeón del mundo venciendo a Argentina en la final.

El actual atacante del RC Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, disputó los siete partidos posibles, anotó dos goles y entregó tres asistencias. Esta campaña le permitió mostrarse al todos los clubes de primer nivel.

Con su gran actuación en la Copa del Mundo Sub 20, despertó el interés de varios clubes europeos. Tras esta competencia, el club francés en el cual está actualmente, desembolsó 7 millones de euros para quedarse con su pase. Incluso, en los últimos días, ha sonado una posible transferencia al Chelsea de Xabi Alonso.