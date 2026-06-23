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“Triste, vulnerada y agredida como mujer”: Daniela Aránguiz anuncia acciones legales contra famoso ex

“He tomado la decisión de ejercer las acciones legales que correspondan para defender mi honra, mi dignidad y mi tranquilidad”, manifestó la exMekano.

Sebastián Escares

“Triste, vulnerada y agredida como mujer”: Daniela Aránguiz anuncia acciones legales contra famoso ex

Daniela Aránguiz anunció que tomará acciones legales contra Luis Mateucci luego de las recientes declaraciones que el argentino realizó en el reality ¿Volverías con tu ex? 2, donde abordó episodios vinculados a su antigua relación.

La exintegrante de Mekano y actual panelista de Sígueme reaccionó a través de sus historias de Instagram, donde compartió un extracto del programa y acusó que su expareja ha insistido en exponer aspectos íntimos de su vida personal.

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El conflicto escaló después de que Mateucci hablara de una supuesta ecografía y de una presunta deuda que, según su versión, habría sido cobrada por Rigeo, hermano de Aránguiz.

“La violencia a una mujer no siempre son golpes”

“Hasta cuando tengo que aguantar tanta violencia conmigo, tanta mentira”, escribió Daniela Aránguiz junto al registro del espacio de Mega. Más tarde, la comunicadora publicó un extenso mensaje en el que explicó el impacto emocional que le provocaron los comentarios de su expareja.

Hoy me siento profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer. Durante mucho tiempo he tenido que soportar que Luis Mateucci hable constantemente de mí, exponiéndome y refiriéndose a temas extremadamente sensibles de mi vida”, expresó.

En la misma publicación, Aránguiz sostuvo que la situación le generó desgaste y apuntó a una forma de agresión que, según planteó, no siempre se manifiesta físicamente. “La violencia hacia una mujer no siempre son golpes, también existe la agresión psicológica y verbal, aquella que humilla, que expone, que hiere y que deja cicatrices que no se ven”, afirmó.

La panelista también negó las versiones relacionadas con un eventual embarazo. “Me duele profundamente que se realicen afirmaciones sobre un supuesto embarazo y otros aspectos íntimos de mi vida que niego categóricamente y que considero falsos”, señaló, vinculando esos comentarios con temas sensibles como la maternidad y las pérdidas gestacionales.

Finalmente, Daniela Aránguiz confirmó que acudirá a instancias judiciales. “Por esta razón he tomado la decisión de ejercer las acciones legales que correspondan para defender mi honra, mi dignidad y mi tranquilidad”, sentenció, agregando que llegó el momento de poner límites a una situación que, según afirmó, le causó “un profundo daño emocional”.

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