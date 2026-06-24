Ministro Alvarado tras luz verde del Senado a idea de legislar la megarreforma: “Hay un ánimo de entendimiento”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, valoró la aprobación en general en el Senado de la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa del Gobierno que logró avanzar con 26 votos a favor y 23 en contra en una estrecha votación en la Cámara Alta.

Tras el respaldo en Sala, el secretario de Estado destacó el clima político que se abrió de cara a la discusión en particular del proyecto, señalando que percibe disposición al diálogo entre los distintos sectores parlamentarios.

“Como Ejecutivo, agradecer el apoyo a esta iniciativa (…) siento, de muchos de los discursos, que hay un ánimo de entendimiento”, afirmó, subrayando que aún queda una etapa clave de debate legislativo.

“Cada uno de ustedes van a ser importantes”

En esa línea, Alvarado llamó a buscar acuerdos en la tramitación que se avecina, enfatizando la necesidad de consenso para el avance del proyecto.

“En la discusión en particular, no tengo dudas que la contribución de todos y cada uno de ustedes van a ser importantes y bienvenidas para el éxito final de este proyecto”, sostuvo.

El ministro agregó que la iniciativa responde a desafíos económicos del país, apuntando a la reactivación del crecimiento, la inversión y el empleo, y recalcó que el trámite aún no concluye, por lo que el resultado final dependerá del trabajo conjunto entre oficialismo y oposición.