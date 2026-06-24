VIDEOS. Brasil se luce ante una débil Escocia y Marruecos sufre para meterse en dieciseisavos de final del Mundial 2026
El “Scratch” goleó para abrochar el liderato del grupo C, mientras que el cuadro africano remontó ante un combativo elenco centroamericano.
Este miércoles se resolvió el grupo C del Mundial 2026, donde Brasil no sufrió para asegurar el liderato de la zona.
En Miami, el Scratch contó con la inestimable ayuda de un Escocia demasiado nervioso en defensa, más aún con el permanente intento de salir jugando desde el fondo.
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Vinicius Junior aprovechó un error en el fondo europeo al minuto 6, cuestión que le permitió abrir rápidamente la cuenta.
El delantero del Real Madrid siguió presionando y prácticamente por la misma vía sentenció el duelo: le anularon un gol al recuperar la pelota al minuto 22, pero la misma fórmula le permitió convertir su doblete en los descuentos del primer lapso.
Matheus Cunha, a los 60 minutos, cerró tempranamente el 3-0 con el que llegó a siete puntos y una diferencia de gol de +6 que le permitió quedarse con el grupo C.
Marruecos sufre para llegar a los dieciseisavos
El elenco africano era inmensamente favorito en Atlanta contra el elenco centroamericano, pero estos no quisieron irse del torneo sin pelear.
Fue así como, al minuto 10, un taconazo de Joseph se desvió en el porteo Bono para anotar el primer gol de Haití en una Copa del Mundo tras más de 50 años.
Hakimi igualó el marcador, pero Wilson Isidor, con un espectacular remate desde fuera del área vuelve a sorprender con el 2-1 parcial.
Sin embargo, Ismael Saibari, el máximo goleador de Marruecos en el Mundial 2026, festejó su tercer tanto antes del descanso.
Con la tranquilidad de haber emparejado las cifas, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine concretaron el 4-2 con que Marruecos terminó respirando aliviado para quedarse con el segundo puesto del grupo C, con 7 unidades, pero diferencia de gol de +3.
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