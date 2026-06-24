Brasil se luce ante una débil Escocia y Marruecos sufre para meterse en dieciseisavos de final del Mundial 2026 / NurPhoto

Este miércoles se resolvió el grupo C del Mundial 2026, donde Brasil no sufrió para asegurar el liderato de la zona.

En Miami, el Scratch contó con la inestimable ayuda de un Escocia demasiado nervioso en defensa, más aún con el permanente intento de salir jugando desde el fondo.

Vinicius Junior aprovechó un error en el fondo europeo al minuto 6, cuestión que le permitió abrir rápidamente la cuenta.

DE CRACK: VINI APROVECHÓ EL ERROR DE ESCOCIA Y CLAVÓ EL PRIMERO PARA BRASIL



El conjunto europeo se confió en el fondo, se la robaron y, con gambeta incluida, Vinicius Junior puso en ventaja a la Canarinha. pic.twitter.com/VMqqwmk6fD — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

El delantero del Real Madrid siguió presionando y prácticamente por la misma vía sentenció el duelo: le anularon un gol al recuperar la pelota al minuto 22, pero la misma fórmula le permitió convertir su doblete en los descuentos del primer lapso.

PARED, RECUPERACIÓN Y EFECTIVIDAD: ASÍ LLEGÓ EL SEGUNDO DE BRASIL



La Canarinha coqueteó con el 2-0, se acercó, retrocedió, recuperó y, gracias al centro al área de Guimaraes, Vinicius extendió la ventaja de cabeza. pic.twitter.com/7puwsOyWx7 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Matheus Cunha, a los 60 minutos, cerró tempranamente el 3-0 con el que llegó a siete puntos y una diferencia de gol de +6 que le permitió quedarse con el grupo C.

¡BRASIL GOLEA A ESCOCIA!



Luego de una gran jugada colectiva, Matheus Cunha anotó el 3-0 ante los europeos. pic.twitter.com/cDTiNnlGbI — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Marruecos sufre para llegar a los dieciseisavos

El elenco africano era inmensamente favorito en Atlanta contra el elenco centroamericano, pero estos no quisieron irse del torneo sin pelear.

Fue así como, al minuto 10, un taconazo de Joseph se desvió en el porteo Bono para anotar el primer gol de Haití en una Copa del Mundo tras más de 50 años.

¡HAITÍ HACE HISTORIA Y MARCÓ SU PRIMER GOL EN EL #MundialEnDSPORTS!



Lenny Joseph, de taco, puso el 1-0 contra Marruecos.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aNbAI171uU — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Hakimi igualó el marcador, pero Wilson Isidor, con un espectacular remate desde fuera del área vuelve a sorprender con el 2-1 parcial.

¡SI LES PARECIÓ BUENO EL PRIMERO, MIREN LO QUE ES EL SEGUNDO GOLAZO DE HAITÍ!



Tremendo derechazo de Wilson Isidor para anotar el 2-1 contra Marruecos.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JSSlXPSAke — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Sin embargo, Ismael Saibari, el máximo goleador de Marruecos en el Mundial 2026, festejó su tercer tanto antes del descanso.

¡MARRUECOS NO SE QUEDA ATRÁS Y MARCÓ EL 2-2!



Centro de Hakimi para Ismael Saibari que anotó el empate contra Haití.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CnsqjsIocw — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Con la tranquilidad de haber emparejado las cifas, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine concretaron el 4-2 con que Marruecos terminó respirando aliviado para quedarse con el segundo puesto del grupo C, con 7 unidades, pero diferencia de gol de +3.