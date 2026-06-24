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VIDEOS. Mundial 2026: México cierra el Grupo A con puntaje perfecto y Sudáfrica logra la épica ante Corea del Sur

La selección mexicana goleó a República Checa, mientras que el cuadro africano sorprendió a los asiáticos y ganó por la cuenta mínima para timbrar su boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

(Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ryan Pierse - FIFA

Para finalizar la jornada de este miércoles, se definió el Grupo A del Mundial 2026, en el cual México se quedó con el liderato con puntaje perfecto (9) al ganar su tercer partido.

En el histórico Estadio Azteca, la selección mexicana se impuso por 3-0 ante República Checa en un segundo tiempo donde selló la victoria con dos anotaciones en menos de 10 minutos.

A los 55′, en un rápido contragolpe del conjunto centroamericano, Mateo Chávez definió de gran manera ante el portero Matěj Kovář y abrió el marcador.

Luego, el anfitrión de la Copa del Mundo no se quedó ahí y fue en búsqueda de ampliar la ventaja. A los 61′, en una jugada iniciada por Gilberto Mora y la finalizó Julián Quiñones con el arco desprotegido, tras una serie de rebotes en el área chica.

Tras esta última anotación, México empezó a controlar el balón y a dominar el partido para así no sufrir complicaciones con el resultado. Incluso, en los últimos minutos ingresó Guillermo Ochoa para que pueda disputar su sexto mundial en su carrera.

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Sobre el final, y para coronar el triunfo, Álvaro Fidalgo marcó el 3 a 0 con un potente remate al ángulo. Con esto, sentenció la goleada y la fiesta en el Estadio Azteca.

Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur

Al mismo tiempo, en el Estadio BBVA, Sudáfrica venció por 1-0 a Corea del Sur para así lograr la clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Minutos antes de la pausa de hidratación, a los 63′, Thapelo Maseko controló la pelota dentro del área y definió abajo del palo del arquero para abrir el marcador y sentenciar el resultado final.

Con esto, Sudáfrica sorprendió y logró alcanzar el segundo lugar del Grupo A con 4 puntos, obteniendo una gran clasificación en la Copa del Mundo ante una de las selecciones favoritas para avanzar de fase.

Corea del Sur, en tanto, se quedó en el tercer puesto con 3 puntos y una diferencia de gol de -1, teniendo que esperar el cierre del resto de grupos para saber si puede avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

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