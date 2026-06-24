Manchester City prepara la oferta más cara de su historia: quieren sí o sí a una figura de Inglaterra

En plena disputa del Mundial 2026, el mercado de fichajes no se detiene en el fútbol mundial. El Manchester City se ha convertido en uno de los clubes protagonistas a raíz de las salidas que han tenido en el plantel.

El cuadro ‘citizen’ está muy interesado en contratar a una de las principales figuras de la selección inglesa en la Copa del Mundo. Según información del Fabrizio Romano, el City retomará las negociaciones con el Nottingham Forest por el volante Elliot Anderson. ‘The Reds’ exigen un pago de 170 millones de dólares por los servicios del jugador.

De acuerdo al Daily Mail Sport, la cifra superaría los 164 millones de dólares, precio que pagó el Liverpool por Alexander Isak en la temporada pasada. Además, se transformaría en la compra más cara del City, superando los 139 millones de dólares que pagó el club por Jack Grealish.

El Manchester City tiene a Anderson como su principal prioridad para la próxima temporada. Esto debido a la salida de Bernardo Silva al Real Madrid.

El mediocampista, de 23 años, actualmente se encuentra concentrado con Inglaterra en el Mundial 2026, haciendo una gran dupla con Declan Rice.