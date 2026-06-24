Ministerio del Medio Ambiente retira por segunda vez Plan de Descontaminación del lago Villarrica en Contraloría

El Ministerio del Medio Ambiente retiró nuevamente desde la Contraloría General de la República (CGR) el decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, que busca reducir la presencia de nutrientes como fósforo y nitrógeno en la cuenca para enfrentar el proceso de eutrofización del lago.

Se trata de la segunda vez que el documento es retirado del trámite de toma de razón, lo que obliga a reiniciar la revisión de legalidad del texto por parte del organismo contralor.

El plan ya había sido reingresado en marzo tras ajustes técnicos y jurídicos, luego de una primera retirada de varios decretos ambientales al inicio de la actual administración.

Esta vez, el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, informó el retiro mediante el oficio 379, donde señala: “vengo a retirar del trámite de toma de razón el Decreto Supremo número 12, de 8 de mayo de 2025”.

“Efectivamente realizamos el retiro”

Desde la cartera explicaron que la decisión responde a ajustes formales en el documento. En esa línea, indicaron: “Efectivamente realizamos el retiro del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica desde la Contraloría. Esto, porque se hicieron ajustes de carácter formal”.

El ministerio añadió que el decreto podría volver a ingresar al proceso en los próximos días, lo que permitiría reiniciar su revisión en la CGR.

Actualmente, el plan forma parte de un conjunto de decretos ambientales que han sido retirados y reingresados en distintas etapas de revisión, en el marco de la reestructuración de normas ambientales que impulsa la cartera.