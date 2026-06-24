“Buenos días a todos. Quería agradecerles el apoyo que hemos tenido”. Con esas palabras comenzó su primera intervención pública Fabio, padre del niño de 12 años que murió tras una violenta encerrona en la comuna de San Bernardo, mientras su familia atraviesa el duelo y espera la entrega del cuerpo.

En conversación con la prensa, el hombre expresó su agradecimiento a los medios por la cobertura del caso y pidió comprensión en medio del dolor.

Su mensaje principal estuvo centrado en una compleja situación familiar: la necesidad de gestionar el traslado de sus seres queridos desde Argentina hacia Chile.

“Lo que quiero pedir es ver si alguna empresa nos puede traer a mi hermano y a mis hijos, que están en Mendoza esperando poder viajar”, señaló.

El padre explicó que sus familiares quedaron varados tras regresar desde el extranjero y que no han logrado concretar el cruce fronterizo por sus propios medios. “Mi hermano no se anima a pasar la frontera en su auto”, agregó, insistiendo en la urgencia de contar con ayuda para reunirlos antes de la entrega del cuerpo de su hijo.

Durante la conversación, se le informó que la Fiscalía habría comprometido apoyo para financiar el traslado de la familia. “Ah, no lo tenía idea”, respondió sorprendido, señalando además que había perdido su teléfono en medio de los hechos previos.

Fabio reiteró que su principal prioridad es lograr la reunión familiar en las próximas horas. “Lo más importante es que lleguen mis hijos antes de que retiremos el cuerpo de mi bebé”, expresó.

El caso se enmarca en la investigación por la encerrona en San Bernardo que terminó con la muerte del menor, hecho por el cual ya hay cuatro detenidos, mientras continúan las diligencias para ubicar a los restantes involucrados.