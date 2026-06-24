“Está en shock”: pasajero graba aterrizaje de emergencia en Puerto Montt tras sufrir colisión con aves

Este martes, se dio a conocer una emergencia que atravesaron los pasajeros de un vuelo LATAM, quienes tuvieron que regresar de urgencia al aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, tras sufrir una colisión con una banda de aves a pocos minutos de iniciar su trayecto a Punta Arenas.

Uno de los pasajeros del vuelo fue Bastián Cárdenas, quien luego de sufrir el percance, subió un registro a sus redes sociales en donde se observa la emergencia que vivieron los viajeros.

“Estamos en una emergencia aquí en el vuelo LA311 para Punta Arenas. No se sabe si son pájaros, porque ha pegado mucho chispazo el motor”, partió señalando de entrada.

Tras ello, Cárdenas mencionó que “estamos volando en círculos para gastar combustible porque el avión tiene mucho peso”.

“Vamos a vivir Michael”, le lanzó a su compañero de vuelo. “Nos salvamos gente. Nos van a mantener a bordo, ¿Qué opinas? Michael no quiere hablar está en shock", agregó.

Luego, una vez que aterrizó la aeronave, en el video se muestra al piloto explicando lo sucedido durante la emergencia. "Nos golpearon unos jotes en el motor izquierdo y eso produjo, en forma secundaria, lo que se llama un stall de motor”, explicó.

“El motor empieza a fallar en su potencia y empieza a vibrar. Por eso sentían esos golpes en el avión. Quizás sintieron también un poquito un olor medio fuerte, como entre amoníaco o pollo quemado, porque el avión toma aire del motor para el aire acondicionado”, agregó.