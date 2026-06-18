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Informe de la PDI descarta tráfico de migrantes en denuncia presentada por Migraciones y apunta a incumplimientos de aerolíneas

Un informe reservado analizó 152 casos vinculados a vuelos de ciudadanos haitianos.

Nelson Quiroz

Getty Images

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Un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) concluyó que no existen antecedentes suficientes para acreditar el delito de tráfico ilícito de migrantes en una causa iniciada tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones en 2023.

El documento, elaborado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana y remitido en abril de este año al fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, fue recogido por Meganoticias y analizó la situación de 152 ciudadanos haitianos vinculados a vuelos que motivaron la denuncia original.

En ese momento, Migraciones planteó la hipótesis de una eventual coordinación entre aerolíneas, agencias de viaje y acciones judiciales destinadas a facilitar el ingreso irregular de personas al país. La denuncia apuntaba a operaciones realizadas por distintas compañías aéreas y advertía posibles infracciones al artículo 411 bis del Código Penal, que sanciona el tráfico ilícito de migrantes.

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Sin embargo, tras revisar antecedentes aportados por el propio servicio, Interpol y otros organismos, la PDI concluyó que “hasta el momento no ha sido posible determinar algún delito de tráfico ilícito de migrantes”.

El análisis sí detectó irregularidades migratorias. Según el informe, varias aerolíneas trasladaron pasajeros que no cumplían con los requisitos exigidos para ingresar a Chile, incluyendo casos con documentación deficiente, visas vencidas o incumplimientos de normas sanitarias vigentes durante la pandemia.

De los 152 casos examinados, 25 personas lograron ingresar al país mediante autorizaciones de ingreso condicionado otorgadas por la autoridad migratoria, mientras que otras 127 fueron finalmente rechazadas en frontera.

La investigación también revisó la situación de niños, niñas y adolescentes haitianos que viajaban sin sus padres, uno de los puntos que había generado preocupación en la denuncia original.

Pese a las conclusiones policiales, la causa continúa abierta en la Fiscalía Centro Norte.

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