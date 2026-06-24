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Carabineros detiene al quinto implicado en encerrona que dejó a niño de 12 años muerto en San Bernardo

Con apoyo de la Fiscalía, se concretó la captura de un adulto de 23 años vinculado al hecho ocurrido en Catemito. La investigación apunta a una banda original de siete integrantes.

Martín Neut

Matías Castillo

Carabineros detiene a quinto implicado en robo con homicidio en San Bernardo

Carabineros detiene a quinto implicado en robo con homicidio en San Bernardo

01:37

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Carabineros, en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente, confirmó la detención de un quinto involucrado en el robo con homicidio que terminó con la muerte de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo.

Se trata de un hombre de 23 años, quien fue detenido tras diligencias investigativas desarrolladas por equipos especializados, en el marco del caso que afectó al menor identificado como Alejandro.

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Con esta detención, el número de imputados vinculados a la encerrona fatal asciende a cinco, en una investigación que ya había dejado a cuatro personas detenidas previamente, entre ellas dos adolescentes de 17 años que quedaron con internación provisoria, además de imputados adultos formalizados.

Banda criminal era de siete integrantes

De acuerdo con los antecedentes, el hecho se habría originado tras un primer robo cometido por una banda de siete integrantes, quienes posteriormente se habrían dividido en grupos.

Cinco de ellos habrían participado directamente en la encerrona que terminó con la muerte del menor.

La investigación continúa en desarrollo para establecer la participación total de los involucrados en el denominado “tour delictivo” que precedió al crimen.

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