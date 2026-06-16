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“Mi hombre me dijo...”: el romántico paseo con el que Alexis Sánchez sorprendió a su polola en Chile

La salida incluyó un guiño cinematográfico, ya que ambos posaron al estilo “Titanic” durante el paseo.

Sebastián Escares

“Mi hombre me dijo...”: el romántico paseo con el que Alexis Sánchez sorprendió a su polola en Chile

Alexis Sánchez disfruta de días familiares en Tocopilla, su ciudad natal, junto a su pareja, Alexandra Litvinova, y su hija Bela.

La modelo rusa ha compartido en redes sociales distintos momentos de su estadía en el norte de Chile, donde se ha mostrado feliz con los panoramas que ha vivido junto al delantero del Sevilla.

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Este martes, Alexandra Litvinova reveló que el “Niño Maravilla” le tenía preparada una especial sorpresa en la costa tocopillana.

“Mi hombre me dijo que hoy tenemos un paseo romántico en barca”, comentó la joven de 26 años en sus historias de Instagram.

En los registros publicados por la modelo, se ve a la pareja llegando a los muelles de la ciudad, compartiendo con pescadores, observando lobos marinos y subiendo a una lancha para recorrer parte del borde costero.

La salida incluyó incluso un guiño cinematográfico, ya que ambos posaron al estilo de Titanic durante el paseo. Entre risas, Litvinova también bromeó con lo que vendría después: “Y después supongo que comeremos algo de sushi”, escribió.

Durante los últimos días, la pareja también ha compartido otros panoramas en Tocopilla. La modelo se mostró disfrutando de un asado, una michelada y un partido en una cancha local, donde llamó la atención de los vecinos.

En ese contexto, Alexandra se sorprendió al ver que varias personas se acercaban para pedirle fotografías y autógrafos. “No estaba preparada para esto”, comentó en sus redes sociales.

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