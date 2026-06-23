Américo saca la voz tras “cariñosa” llamada que hizo a famosa amiga mientras estaba con Yamila Reyna

La semana pasada, se dio a conocer una “cariñosa” llamada que realizó Américo a Carolina Molina, más conocida como la Rancherita, cuando todavía era pareja de Yamila Reyna.

Primero fue el periodista de espectáculos, Sergio Rojas, en el programa Que te lo digo, quien afirmó que el cantante de cumbia llamó a la Rancherita con la intención de “intimar”, aseguró.

Luego, la propia Molina sacó la voz en el programa Hay que decirlo, y se refirió específicamente al llamado que le hizo su amigo. “Él (Américo) siempre me ha hablado de una manera templada, al menos conmigo, no sé con las demás personas, pero él siempre ha hablado así conmigo, entre suavecito y coqueto, pero era el pololo de mi amiga, la Yamila también es mi amiga”, confesó.

Ahora, tras darse a conocer sobre la existencia del llamado, el cantante de cumbia decidió romper el silencio.

La respuesta de Américo

Américo fue consultado sobre el polémico llamado por el periodista Yon Reyes, desde el programa No es lo mismo de Tevex.

La respuesta del cantante de cumbia fue: “Gracias por tu mensaje y por la preocupación. Por el momento, y tal como lo he señalado, prefiero mantenerme al margen de los comentarios de declaraciones de terceras personas”.

“Estoy enfocado en mis proyectos, en mi música, en mis hijos, principalmente mis hijos, en todo lo que viene por delante. Gracias por entenderme. Cariños a todo el equipo”, cerró Américo.

Cabe recordar que a principios de mes, el artista decidió tomar la radical decisión de alejarse de las redes sociales. En aquel entonces, el intérprete aseguró estar atravesando “una tormenta como nunca antes había enfrentado”.