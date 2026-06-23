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Una salida inesperada sacude a un club del fútbol chileno: “Le deseamos el mayor de los éxitos”

Universidad de Concepción informó que Leonel González terminó anticipadamente su préstamo y deberá regresar al club dueño de su pase.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad de Concepción sufrió una inesperada baja de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. A través de sus redes sociales, el club informó que Leonel González puso término anticipado a su préstamo en el “Campanil” y regresará a Melgar, club dueño de su pase.

El defensor central argentino, de 32 años, se encontraba cedido en el elenco penquista hasta fin de año, pero el conjunto peruano solicitó el término de la cesión antes del tiempo estipulado. Ante ello, la UdeC accedió al pedido y oficializó la salida del jugador mediante un comunicado.

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“Club Deportivo Universidad de Concepción informa que, en el contexto de la reorganización de nuestro plantel profesional de cara al segundo semestre, se ha decidido acceder al requerimiento realizado por FBC Melgar para el retorno del jugador Leonel González", escribió la institución.

“Agradecemos a Leonel por defender los colores del Campanil. Le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen en su carrera profesional y personal. ¡Éxito, Leonel!“, agregaron.

González alcanzó a jugar 16 partidos con Universidad de Concepción entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga. De ellos, fue titular en 14 ocasiones y anotó un gol, dejando una positiva impresión en su paso por el club.

Ahora, el equipo que dirige Ricardo Viveros deberá salir al mercado en busca de nuevas alternativas para reforzar la zona defensiva. Mientras tanto, se prepara para visitar a Ñublense este jueves a las 19:30 horas por la Copa Chile.

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