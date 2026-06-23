Tabilo preocupa con su nivel: llegará a Wimbledon sin victorias sobre césped / Rob Newell - CameraSport

Alejandro Tabilo sigue sin mostrar progresos en la breve pero intensa gira de torneos ATP sobre césped.

El número 1 de Chile cayó en la primera ronda de Queen’s la semana pasada y hoy martes buscó revancha en Mallorca, torneo que ganó en 2024.

Sin embargo, el 33 del ranking ATP tuvo un mal desempeño en segunda ronda, donde entró por ser el cuarto cabeza de serie del cuadro.

El húngaro Fabián Marozsan le propinó cinco quiebres a Alejandro Tabilo, al que eliminó por 6/2 y 6/3 en 1 hora y 20 minutos de juego.

Con esto, el hasta ahora único jugador chileno en el cuadro masculino de Wimbledon llegará al tercer Grand Slam de la temporada sin sumar triunfos en torneos sobre césped.