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Everton suma un nuevo refuerzo para el segundo semestre: es colombiano y jugó en Europa

El delantero cafetalero viene de anotar nueve goles en su último club.

Daniel Ramírez

Everton suma un nuevo refuerzo para el segundo semestre: es colombiano y jugó en Europa

Everton suma un nuevo refuerzo para el segundo semestre: es colombiano y jugó en Europa / Pablo Ovalle Isasmendi

Everton se movió en el mercado y sumó un nuevo refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada 2026. Se trata del delantero colombiano Andrés Arroyo, cuya incorporación fue oficializada este martes por el club “ruletero”.

El futbolista de 24 años viene de vestir la camiseta de Fortaleza FC en la Primera División de Colombia, donde anotó nueve goles y entregó cuatro asistencias durante el primer semestre.

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También defendió los colores de Deportes Tolima, Jaguares de Córdoba y Deportivo Cali en su país natal. Además, el atacante cafetalero tuvo una experiencia en Europa durante 2024, donde jugó para Iraklis FC, en el fútbol griego.

“El delantero llega para sumarse al plantel Oro & Cielo y afrontar junto a nosotros los desafíos que se vienen en esta segunda parte del año. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa junto a la familia evertoniana, Andrés!”, señaló Everton en sus redes sociales.

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