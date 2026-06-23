Por hasta 10 horas: confirman cortes de agua en Santiago este miércoles 24 de junio en 3 comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de agua afectarán a Santiago. Así lo confirmó Aguas Andinas a través de su sitio web, tras informar que diversas interrupciones se producirán durante la tarde de este miércoles 24 de junio en tres comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la empresa a cargo, la suspensión del servicio se debe a: mantención de estación reguladora, conexión de redes y cambio de válvula.

Cabe señalar que los cortes de agua son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

De acuerdo a lo publicado, en algunas zonas de la capital la suspensión del suministro se podría extender por hasta 10 horas. A continuación, el detalle:

La Pintana: desde las 15:30 horas hasta las 21:30 horas.

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Ñuñoa: desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 01:00 horas del jueves 25 de junio.

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Vitacura: desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 01:00 horas del jueves 25 de junio.