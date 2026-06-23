Partidos del fútbol chileno hoy 23 de junio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, martes 23 de junio, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla tres partidos.

Estos encuentros darán continuidad a la primera fecha de la Copa Chile 2026, instancia donde ahora se enfrentarán entre sí los elencos de Primera División.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 23 de junio arrancará a las 15:00 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido se medirá ante Deportes Limache. Miguel Araos será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 20:30 horas, habrá dos duelos en simultáneo. Uno será en el Sausalito, donde Everton enfrentará a Universidad Católica, juego que contará con Diego Flores como árbitro y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro se desarrollará en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino jugará ante Audax Italiano. Gastón Philippe será el árbitro del duelo, que será transmisión de TNT Sports.