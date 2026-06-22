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“En Chile elevamos mucho a los delanteros cuando hacen 6, 8 goles. Ahí está el problema”

Esteban Paredes analizó la ausencia de Chile en el Mundial 2026 y tuvo un emotivo recuerdo de sus participaciones en la cita planetaria.

Carlos Madariaga

“En Chile elevamos mucho a los delanteros cuando hacen 6, 8 goles. Ahí está el problema”

“En Chile elevamos mucho a los delanteros cuando hacen 6, 8 goles. Ahí está el problema” / MARTIN BERNETTI

En el marco de la inauguración de “The Yard”, el fanfest de Adidas para el Mundial 2026 inaugurado en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), el exdelantero Esteban Paredes hizo sus recuerdos en torno a la Copa del Mundo.

Al respecto, recordó sus pasos defendiendo a La Roja en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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Es una sensación única estar en el Mundial, es una fiesta para todo el mundo. Lo que más recuerdo es el pase a Mark González, es como si hubiera hecho el gol. Solo lo vives una vez, son momentos muy tensos también a la hora de poder entrar y dar una solución al partido”, enfatizó, nostálgico de aquellas citas planetarias junto a Chile.

“Me faltó el gol en un Mundial, hubiese cerrado algo bonito. Es el que me faltó”, reconoció Paredes, crítico con la realidad actual que tiene a nuestra selección sin jugar una Copa del Mundo hace ya 12 años.

“Hay dolor al no estar en este Mundial. Chile está acostumbrado a esto, salen generaciones cada 20, 30 años. Da pena, podríamos haber estado. Hay selecciones que, sin desmerecer, no me parecen a la altura de un Mundial. No hemos estado a la altura en las clasificatorias, Bolivia nos ganó los dos partidos y eso es algo preocupante. Habrá que buscar otros horizontes, otros jugadores, un trabajo serio desde la ANFP, se tienen que poner las pilas para traer un técnico o hacer un proceso más equitativo”, recalcó el exdelantero, quien cuestionó la falta de variantes en ataque que hoy tiene el fútbol chileno.

Elevamos mucho a los jugadores cuando hacen 6, 8 goles. Ahí está el problema. Tienen una buena racha y se van a Europa, allá es otro entrenamiento, otra metodología, más táctico. El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo, nos pasan por arriba. Allá llegan y no juegan”, concluyó, contundente, Esteban Paredes.

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